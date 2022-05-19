Esnaf, CHP’li vekile ‘zamlardan’ dert yandı: AKP esnafı bitirdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı. AKP’ye oy verdiğini söyleyen ve pahalılıktan şikayet eden bir esnaf, “Yıllardır Ak Parti’ye oy verdim ancak son dönemde art arda yapılan zamlardan dolayı çok zor durumda kaldık. Bu sefer tek umudumuz Kılıçdaroğlu, tek umudumuz sizsiniz” diyerek dert yandı.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, il başkanı Coşkun Çağlar Duran ve parti yöneticileriyle birlikte kent merkezinde olan kapalı çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaflar, ekonomi başta olmak üzere iktidarın yanlış uygulamalarından şikayet ederken, bir esnaf ise yıllardır AKP'ye oy verdiğini ancak son artan maliyetlerden dolayı esnafın zor bir süreçten geçtiğini kaydederek bir dahaki seçimde CHP'yi destekleyeceğini söyledi.

“BUNLAR BIRAKMAZLAR”

Dükkanı kredilerle döndürdüğünü belirten esnaf, “38 senedir bu işi yapamıyorum bu kadarını görmedim kredilerle dönüyoruz başka çaremiz yok seçim inşallah olur ama bunlar bırakmazlar” diyen esnafa CHP'li Erol, düzeni ayakta tutmak bile artık büyük başarı inşallah bir an önce bir erken seçim olur da Türkiye'ye istikrar gelir bu sorunlar da çözülür. İstanbul Ankara'yı da bırakmıyorlardı öyle bir şey yok biraz daha dişimizi sıkacağız” dedi.

“ALLAH SENDEN RAZI OLSUN”

Gürsel Erol’a, bir esnaf, “Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir şehirde muhalefet olursa karşı tarafta azim gösterir nitekim de Allah senden razı olsun sayende karşıdakiler harekete geçtiler” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ESNAF: UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU VE SİZSİNİZ

Gazi Caddesi esnafının ziyareti sonrasında kapalı çarşı esnafını ziyaret eden Gürsel Erol'a esnaf yoğun ilgi gösterdi. Çarşı esnafından bir vatandaş Erol'a son dönemde yaşanan pahalılıktan dolayı işlerinin düştüğünü belirterek yıllardır AKP'ye oy verdiğini bir dahaki seçimde CHP'yi destekleyeceğini söyledi.

100 liralık ürünü 500 liraya aldığını söyleyen esnaf, “AK Parti kurulduğundan bu yana hep AK Parti'yi destekledim ancak son dönemlerde yaşanan pahalılıktan dolayı artık işlerimizi çeviremez olduk. Ne mal alabiliyoruz ne de aldığımız malı satabiliyoruz. Vatandaşın alım gücü düştüğünden dolayı dükkandan içeriye girmeye korkar hale geldi. Biz nasıl bu duruma geldik hala anlamış değilim. Bu sefer tek umudumuz Kılıçdaroğlu tek umudumuz sizsiniz. Seçildiğiniz günden bu yana Elazığ'ın sesi oldunuz inşallah bakan olduğunuz günleri de görmek nasip olur” diye konuştu.

“ESNAFIMIZ SON ZAMLARDAN DOLAYI BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYOR”

Esnaf ziyaretlerinin ardından açıklama yapan ve 15 Haziran itibariyle seçim kampanyasını Elazığ'da başlattıklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bugün Elazığ'daki esnaflarımızı tek tek gezerek sorunlarını dinledik dertleriyle dertlendik. Maalesef ülkemizin birçok ilinde olduğu gibi Elazığ'da gerek vatandaşlarımız gerekse esnaflarımız son dönemde art arda yaşanan zamlardan dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlarımız markete pazara çıkamaz duruma gelirken esnafımızda toptancıdan mal alıp tezgahına koyamaz hale gelmiş. AK Parti'nin son yıllarda yapmış olduğun yanlış ekonomik planlamalardan maalesef bu durumun faturasını vatandaşlarımız çekmekte. İktidar, yandaşlarına ihalelerle, 4-5 yerden maaş vererek zengin ederken vatandaşlarımız ay sonuna getirmenin, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamanın dertleriyle uğraşmaktadırlar” dedi.

“AKP ELAZIĞ'DA ERİMEYE BAŞLADI”

AKP'nin Elazığ'da erimeye başladığını belirten Erol, “Yaptığımız ziyaretlerden gördüğüm AKP iktidarı büyükşehirler başta olmaz üzere birçok ilde nasıl erimeye başladıysa Elazığ'da da erimenin başladığını Elazığlı hemşehrilerim bugün bize gösterdi. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde iktidar olduğumuzda vatandaşlarımızın sorunlarını çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Hemşehrilerimizin bugün bana göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.