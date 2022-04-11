Et ve Süt Kurumu’nda koltuk krizi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu kapıdan geri çeviren Et ve Süt Kurumu’nun yeni Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın koltuğu 'tartışmalı' çıktı. Genel Müdür geçen hafta değişti ancak atama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmadı. KİT’lerde atamanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olması gerekiyor.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” açıklamasıyla gündeme gelen Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun 28 Mart 2022'de görevden alındı ve yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan atandı.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ BULUNMAYAN GENEL MÜDÜR OLAMAZ

KİT'lerde atama doğrudan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılabiliyor. Kararname olmadan Tarım ve Orman Bakanı sadece yönetim kurulundaki bir ismi vekaleten genel müdür olarak görevlendirebiliyor. Yönetim kurulu üyeliği bulunmayan, Genel Müdür de olamıyor. Mustafa Kayhan'ın ESK yönetim kurulu üyesi olmadan bu göreve getirilmesi 233 sayılı KHK'ya aykırılık teşkil ediyor.

ALACAĞI KARARLAR TARTIŞMALI

Atama kararının alındığı tarihten bu yana iki hafta geçti ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmadı. Kararname olmadan Mustafa Kayhan'ın atacağı her imza ve alacağı kararlar hukuki anlamda tartışmalı duruma düşecek. ESK'nın internet sitesinde de halen kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun olarak görünüyor.

HUKUKSUZ BİR DURUM

TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konuya ilişkin SÖZCÜ'ye “Mustafa Kayhan'ın Cumhurbaşkanı atama kararı yok ve asaleten bir atama yapılmadı. Bu durumda; 233 sayılı KHK'ya göre yönetim kurulu üyelerinden birinin Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütmesi gerekiyor, bu şarta uyulmadı ve hukuksuz bir durum ortaya çıktı” dedi.

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'na alınmadı

İlginizi Çekebilir Et ve Süt Kurumu yüzde 48 zam yaptı, kuyruklar uzadıkça uzadı