Et ve Süt Kurumu’nda koltuk krizi
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu kapıdan geri çeviren Et ve Süt Kurumu’nun yeni Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın koltuğu 'tartışmalı' çıktı. Genel Müdür geçen hafta değişti ancak atama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmadı. KİT’lerde atamanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olması gerekiyor.
“Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” açıklamasıyla gündeme gelen Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun 28 Mart 2022'de görevden alındı ve yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan atandı.
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ BULUNMAYAN GENEL MÜDÜR OLAMAZ
KİT'lerde atama doğrudan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılabiliyor. Kararname olmadan Tarım ve Orman Bakanı sadece yönetim kurulundaki bir ismi vekaleten genel müdür olarak görevlendirebiliyor. Yönetim kurulu üyeliği bulunmayan, Genel Müdür de olamıyor. Mustafa Kayhan'ın ESK yönetim kurulu üyesi olmadan bu göreve getirilmesi 233 sayılı KHK'ya aykırılık teşkil ediyor.
ALACAĞI KARARLAR TARTIŞMALI
Atama kararının alındığı tarihten bu yana iki hafta geçti ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmadı. Kararname olmadan Mustafa Kayhan'ın atacağı her imza ve alacağı kararlar hukuki anlamda tartışmalı duruma düşecek. ESK'nın internet sitesinde de halen kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun olarak görünüyor.
HUKUKSUZ BİR DURUM
TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konuya ilişkin SÖZCÜ'ye “Mustafa Kayhan'ın Cumhurbaşkanı atama kararı yok ve asaleten bir atama yapılmadı. Bu durumda; 233 sayılı KHK'ya göre yönetim kurulu üyelerinden birinin Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütmesi gerekiyor, bu şarta uyulmadı ve hukuksuz bir durum ortaya çıktı” dedi.