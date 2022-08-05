Et yemek isteyen vatandaş 20 TL daha az vermek için sabaha karşı kuyruğa girdi

Et ve Süt Kurumu’nun yüzde 25 indirim kararının ardından İstanbul’daki bir mağaza daha açılmadan halkın akınına uğradı. Bir vatandaş "Beş saattir ayaktayım, gecenin üçünden beri. Çoluk çocuk kandırıyorlar, bir kilodan fazla vermiyorlar" dedi.

Fırat FISTIK

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Kamera: Ali Selim YAMANLI

Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu, toklu, koyun eti satışlarında indirim kampanyası başlattı, indirimli satışlar bugün başladı.

Kampanyaya göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya, koyun but 100 liradan 82 liraya, koyun pirzola 129,75 liradan 98 liraya düştü.

SÖZCÜ, indirim kararının ardından Et ve Süt Kurumu'nun İstanbul Beylikdüzü satış mağazasında vatandaşları dinledi. 08.30'da açılan mağaza önünde saatler öncesinde kuyruk oluşturan vatandaşlar, indirim kararını ve yaşadıkları ekonomik darboğazı SÖZCÜ'ye anlattı:

ALAN VAR, ALAMAYAN VAR

Durmuş Barazi: Bir seneden fazladır geliyorum buraya. Burada fiyat düşük ama marketlere gitseniz en az 1.5 kat falan fazla. Mecbur, ekonomik durumdan dolayı buraya geliyoruz. Yüzde 150-200'lük bir artış var fiyatlarda. Hepsi cebimize yansıyor. Alan var alamayan var. Ekmek geçen sene 2 liraydı bu sene 5 lira. Nereden nereye geldik. Nereye gittiğimizi biz de bilmiyoruz. Baştakiler bilmezse biz ne bileceğiz kardeşim.

EKONOMİ ÇÖKTÜ, EKONOMİ DİYE BİR ŞEY YOK

Hatice Işılar: Devamlı geliyorum buraya, ucuz et almak için. Burada da bayağı bir zam oldu bir anda, 30-40 liralık. Ama marketle epey bir fark var. Ekonomi çöktü, ekonomi diye bir şey yok. Türkiye bitti. Böyle bir şey yok. Marketten bir şey alıyorsunuz, iki gün sonra fiyatı değişiyor. Olmaz böyle bir şey. Yediğimiz şeylerin miktarında da değişiklik oluyor. Bir kilo şeker, 27 lira. Toz şeker ya. Olur mu böyle bir şey?

70 YAŞINDAYIM, BÖYLE BİR DÖNEM HATIRLAMIYORUM

Cafer Gülman: Burada yaşıyorum, iki ayda bir buraya geliyorum. Durum tamamen facia, felaket. Ben 70 yaşındayım hiç böyle bir dönem hatırlamıyorum. Yaşam standardım da emekli olduktan sonra son zamanlarda tamamen yok oldu. Alışveriş yaparken alacağım miktarlar düştü. Yiyecek alırken düşünmüyorduk önceden şimdi onu da düşünmeye başladık. Konfeksiyonu falan hiç düşünmüyoruz zaten, yeni bir şey almayı bıraktık eskileri kullanıyoruz.

İNSANLAR SADECE BOĞAZA ÇALIŞIYOR

Emine Çetin: Sürekli buradan alışveriş yapıyorum, müsait oldukça geliyorum. Burası dışarıya göre daha uygun ama birkaç yer daha açılırsa daha iyi olur. Valla ekonomik kriz hakkında hakkımızda hayırlısını diliyorum. İnsanlar sadece boğaza çalışıyorlar artık. Yapacak bir şey yok. İnşallah düzelir diye dua ediyoruz.

EKONOMİNİN BAŞINDAKİ İNSAN EKONOMİYİ YÜRÜTEMİYOR

Ahmet Gencer: Bu indirim kararı iyi bir olay fakat ekonominin başındaki insan bu ekonomiyi yürütemiyor. Durum bundan ibaret. Bir kilodan fazla et alamıyoruz. Burada kuyruk bekliyoruz saatlerdir. Alacak durumu olmayanlar dahi var.

BİR KİLODAN FAZLA VERMİYORLAR

(İsmini paylaşmak istemeyen bir vatandaş): İndirimi duyduktan sonra geldim ama hiçbir şeye faydası yok ki. Genel anlamda indirim falan göremiyoruz. 5 saattir ayaktayım, gecenin 3'ünden beri. Çoluk çocuk kandırıyorlar, bir kilodan fazla vermiyorlar. Böyle sürüm sürüm gideceğiz herhalde.

OLABİLİR, GEÇİCİ ŞEYLERDİR

Necip Tataroğlu: 07.30'da geldim buraya, o saatten beri bekliyorum. Devamlı geliyorum. Kalabalığı kalkmıştı, indirim etkilemiş. Ekonomik kriz, dünya geneline baktığınız zaman her devlette var. Bizde biraz daha fazla var. Olabilir, geçici şeylerdir. Biraz da vatandaş gayret ederse iyi olur inşallah. Sabırlı olmamız lazım.

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