Ev basan baba ve oğulları akrabalarını öldürdü

Eskişehir'de akrabalarının evini basan baba ve iki oğlu, Volkan Şener ile Polat Gezgin'i pompalı tüfekle öldürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail A. (50) çocukları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), Volkan Şener ile Polat Gezgin’in evine gitti. İki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evde çıkan arbedede İsmail A. ve oğulları Baran A. ile Beytocan A., pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Volkan Şener ile Polat Gezgin ağır yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şener ve Polat kurtarılamadı. Baba ve iki oğlu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı Beytocan A., “Cinayet falan işlemedim, onlar dayımın oğlu” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir 2 kişiyi öldürdükten sonra polislere saldıran Güven Güler viyadük altında yakalandı