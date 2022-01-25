Evinde ölü bulunan Gamze’nin babası tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün sabah saatlerinde evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun babasının bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Köyü'nde dün sabah saatlerinde ailesi tarafından evinde ölü olarak bulunan ve evli ve üç çocuk babası 54 yaşındaki Mehmet Halil Sakallıoğlu tarafından çağrılan jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu boynunda izlerin bulunduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edilen 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ağabeyi Mefar Sakallıoğlu SÖZCÜ'ye açıklama yaptı.

“HEM ŞAŞKIN HEM ACILI VE ÜZÜNTÜLÜYÜZ”

Mefar Sakallıoğlu “Büyük şok ve üzüntü içerisindeyiz. Kız kardeşimin cenazesi biraz önce aldık, defnetmek için köye götürüyoruz. Bu arada babam jandarmalar tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Otopsi sonucunun 3-4 ayda geleceğini ve kesin ölüm sonucunun o zaman belirleneceğini söylediler. Hem şaşkın hem acılı ve üzüntülüyüz. Yargı, kız kardeşimin ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi” diye konuştu.

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