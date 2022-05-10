Evlenecek çiftleri kiralık ev vaadiyle dolandırdılar

İstanbul'da kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip, onlardan komisyon, kaparo ve bir kira da peşin alıp dolandıran biri kadın üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde farklı tarihlerde meydana geldi. Nişanlılarıyla birlikte ev kiralamak isteyen Beytullah Buğra ile Hasan Çelikten internet sitesinden ev buldu. Emlakçı Ozan Osman K., çiftlere farklı zamanlarda aynı evi gösterdi. Daireyi beğenen Buğra çifti 12 bin TL, Çelikten çifti ise 12 bin 750 TL karşılığında kontrat imzalayarak anlaştı.

Anlaşmanın ardından Ozan Osman K., komisyon, iki kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K.'nin hesabına atılmasını istedi. Parayı Ulaş K.'nın hesabına atan çiftler düğünlerine az bir zaman kala eve taşınmak istese de emlakçı tarafından tadilat ve diğer türlü bahanelerle oyalandılar.

Nişanlısıyla eve bakmaya gelen Beytullah Buğra, Hasan Çelikten ve nişanlısının emlakçıyla tartıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislerin yanında iki çiftede mağduriyetlerini gidereceğine ve hesaplarına 5 bin TL mağduriyet parası ekleyip göndereceğine dair söz verdi. Daha sonra çiftler emlakçıya ulaşamadığı için savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan evlerin sahibi Hülya Ç., ve kardeş olan Ulaş K., ile Ozan Osman K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan Hülya Ç., ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.

KONTRATTAKİ BİLGİLER TAMAMEN YANLIŞ

Emlakçılardan şikayetçi olan Beytullah Buğra, yaşadıkları şu sözlerle anlattı:

– Biz gerekli mercilere başvuruyu yaptık. Savcılıktan soruşturmayı başlattık. Karakolda ifademizi de verdik. Bizden iki depozito bir kira birde emlakçı komisyonu olmak üzere 12 bin 750 TL aldı. Cumartesi günü buraya geldiğimizde başka bir çiftin işlemlerinde de sıkıntı olduğunu gördük. Bizim kira kontratında ki ev sahipleri adı altındaki kişilerin bilgileri tamamen yalan yanlış bilgilerle doldurulmuştu. Onların haberi büyük bir ihtimalle yok çünkü öyle kişiler yok. Benim inandığıma göre TC kimlik numaraları bile yanlış. Bütün belgeleri kopyalarıyla karakola savcılığa ilettik.

BİR YILDIR DOLANDIRICILIK YAPIYORMUŞ

Savcılıkta bununla ilgili birçok geçmişinin olduğunu dile getiren Hasan Çelikten şunları söyledi:

– Polislerin önünde parayı göndereceğine dair tekrar söz verdi ama göndermedi. Ondan sonra pazartesi atacaktı parayı atmadı. Salı oldu çarşamba oldu atmadı. Kendisine de ulaşamıyoruz şuan bütün telefonları kapalı. Bugün savcılığa gidip gerekli mercilere şikayette bulunduk. Oradan karakola geçip ifademizi verdik.

– Şu an bu parayı almamızın hiçbir imkanı yokmuş gibi gözüküyor. Bu şahıs bir yıldır dolandırıcılık yapıyormuş. Sürekli savcılığa gidiyormuş, takipsizlik kararı çıkıyormuş. Ben bu cesareti nereden bulduğunu da anlayamıyorum. Kendi kaşesi imzası her şeyi burada. (İHA)

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