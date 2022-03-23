Evlilik yıldönümünde şehit olan polisin eşinden ağlatan sözler

Bingöl'de mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Birol İli, Erzurum'da gözyaşları ve dualar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törene eşinin üniformasıyla katılan Merve İli, "Dün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Armağan olarak şehadetini verdi" diyerek ağladı.

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Bingöl’de dün Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde saat 13.30 sıralarında eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan polisler Necati Aygün ve Birol İli, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen iki polis, kurtarılamayarak şehit oldu.

OĞLUYLA BİRLİKTE TABUTU ÖPEREK VEDALAŞTI

Evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan 31 yaşındaki Birol İli, bugün memleketi Erzurum’dan son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine eşinin kıyafetini giyerek katılan öğretmen Merve İli, gözyaşlarını tutamadı.

Kendisini teselli etmeye çalışan eşinin meslektaşlarına, “Biliyor musunuz dün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Kendisi bana armağan olarak şehadetini verdi. Onun emaneti olan yavrumuza çok iyi bakacağım” dedi. Merve İli daha sonra oğlu Metehan ile birlikte musalla taşındaki Türk bayrağına sarılı tabutun yanına gitti.

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