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Eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı

Batman'da terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezinde silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı içerisinde bulunan 5 şüphelinin adresini belirledi. Harekete geçen ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA 

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