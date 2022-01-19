EYT, 3600 ek gösterge, enflasyon ve artan vakalar… Kabine sonrası Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge, EYT, fahiş fiyat, yüksek enflasyon ve salgında son durumun ele alındığı toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesinde salgın ve ekonomi yer aldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;
*Geçtiğimiz haftaya mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreniyle başlamıştık. En büyük zararı 28 Şubat’ın verdiği mesleki eğitim sistemimizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda en son adımıyla hal yoluna koyduğumuza inanıyorum.
*Gençlerimizin donanımlı bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
*Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.