EYT’liler, bir kez daha AKP-MHP engeline takıldı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis kürsüsünden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşların 15 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'deki mitingine çağrı yaptı, iktidarı sorunu çözmeye çağırdı. Meclis'e EYT hakkında sunulan önerge AKP-MHP oylarıyla reddedilirken Ayhan Barut, EYT mağdurlarının yalnız ve sahipsiz olmadığını söyledi.

Mehmet SERBES

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TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti tarafından sunulan EYT önergesine ilişkin CHP Grubu adına kürsüye çıkan Ayhan Barut, “EYT'liler ile ilgili her şey 8 Eylül 1999'da çıkarılan bir yasayla başladı. Bu yasayla birlikte SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışanlar büyük mağduriyet yaşamaya başladı. Çıkarılan 4447 Sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi mağduriyetin temelini oluşturuyor. Erkeklerde 25 yıl 5000 gün, kadınlarda 20 yıl 5000 gün şartına göre emekli olacakken ‘kademeli emeklilik' uygulamasıyla mağdur edilmişlerdir. Çıkarılan bu yasa büyük mağduriyet yaratmış ve kazanılan hakkın gasp edilmesine sebep olmuştur” dedi.

“HEP SİZDEN ÇEKTİLER”

Bir gün içinde milyonlarca insanın kazanılmış yasal haklarının gasp edildiğine vurgu yapan Barut, “Bir yasa niçin çıkarılır? Toplum yararına olsun, insanları mağdur etmesin diye çıkarılır. Ama bu yasa maddesi bu gerçeği ortadan kaldırmıştır. Ülkemizde yaklaşık 5 milyon EYT'linin bulunduğu biliniyor. Bunlarla ilgili sizin döneminizde bu yüce mecliste çok sayıda kanun teklifi ve soru önergesi verdik. Ancak siz hepsini duymazdan ve görmezden geldiniz. EYT'liler iktidarınız boyunca hiç kimseden çekmediği kadar sizden çekti. EYT'lilerin sorunlarını çözmek bir yana adeta yılan hikayesine döndürdünüz” diyerek iktidarı eleştirdi.

“EYT TÜRKİYE’DİR”

EYT mağdurlarının sorunlarını ve taleplerini sıralayan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“İnsanların herhangi bir coğrafyada dünyaya gelmesi, belli bir tarihte ve kültürde yaşaması kader olabilir. Ama EYT'li yurttaşlarımızın bugün yaşadıkları asla kader değildir. Olsa olsa bir mahkumiyettir. Çünkü EYT'lileri devlet gençsin diye emekli etmiyor, özel sektör yaşlısın diye işe almıyor. Düzenli gelirleri ve işleri yok, çarşıya pazara çıkamaz alışveriş yapamazlar. Bu nedenlerle büyük mahkumiyet yaşıyorlar.

EYT'liler sizden ne istiyor? Yasa geriye doğru değil çıkış tarihinden itibaren uygulansın diyorlar. Kimseden sadaka istemiyor, yatırdığımız primlerin iadesini istiyoruz diyorlar. Yeni çıkacak kanunun kamuoyuna yansıdığı şekilde yarım yamalak değil, 1999 öncesi sunulan şartları içermesini istiyorlar.

Bunlar bizim hakkımız biz türedi, çift dikişçi, fırsatçı, yük değiliz, maliyet değiliz, köpük hiç değiliz diyorlar. Allah aşkına EYT'liler size ne yaptı, ne kötülük etti de onları yok sayıyorsunuz, duymuyorsunuz. Mısırdaki sağır sultan duydu siz duymadınız. Duyun artık EYT’lilerin seslerini. Eğer siz duymuyorsanız, onlar seslerini 15 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de milyonlarca kişinin katılımıyla yapacağı mitingde duyuracak. Bundan sonrasını artık siz düşünün ama asla unutmayın ki, EYT mağdurları yalnız ve sahipsiz değildir. EYT Türkiye’dir.”

Meclis’e sunulan EYT önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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