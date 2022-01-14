EYT’liler meydanlardan haykırdı: Bu tercihin siyasal bir sonucu olacak

Yıllardır emekli olmayı bekleyen EYT’liler, CHP’nin önderliğinde tüm illerde meydanlara çıkarak seslerini yükseltti. Manisa’da da meydanlardan hükümete haykıran EYT’liler, yaşadıkları soruna çözüm bulmayan Cumhur İttifakı’na uyarıda bulundu. EYT Manisa Dernek Başkanı Metin Pekkaraca, “Elbetteki bizi yok sayan bu tercihin siyasal bir sonucu olacaktır.” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP il örgütleri ve CHP emek büroları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ‘EYT'liler Lütuf Değil Kazanılmış Haklarını İstiyor” sloganı ile yıllardır emekli olmayı bekleyen mağdurlarla birlikte meydanlara indi.

Manisa'da Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, EYT Manisa Dernek Başkanı Metin Pekkaraca, ilçe başkanları, emekli olmayı bekleyen mağdurlar katıldı.

“YANLIŞ EKONOMİK KARARLARIN FATURASI BİZE KESİLEMEZ”

Basın açıklamasında konuşan EYT Manisa Dernek Başkanı Metin Pekkaraca, AKP iktidarını yanlış ekonomik politikalarının faturasının EYT'lilere kesildiğini ve yıllardır kendilerinin görmezden gelindiğini ifade etti.

EYT Manisa Dernek Başkanı Pekkaraca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Zamanında alınan yanlış ekonomik kararların faturası biz EYT'lilere kesilemez. Biz milletiz. Türkiye'nin kangren halini alan hak gaspı iktidar tarafından görmezden gelindi. Gelmeye de devam ediyor. Yıllarca sıranın bize gelmesini bekledik, hep umut ettik. Mücadele verdik. EYT'liler için bugün bir yasa çıksa ertesi gün emekli olacakların aylık emekli maaşı ödemelerine getireceği ek en fazla 2 milyar lira civarındadır. Oysa sadece kayıt dışı istihdamın devlete olan aylık maliyeti 6 milyar lirayı geçmektedir. Millet tarafından görülen tablo EYT probleminin çözümü için iddia edildiği gibi ülke ekonomisinin uygun olmadığı değil de finansal tercihlerin EYT'nin çözümü noktasında yapılmadığı tablosudur.”

“BU TERCİHİN SİYASAL BİR SONUCU OLACAKTIR”

Yıllardır emeklilikte mağdur olan EYT'lilerin Türkiye'de büyük bir kitle olduğunun altını çizen Dernek Başkanı Pekkara, Cumhur İttifakı'na çağrıda bulunarak son olarak şu ifadelere yer verdi: “Millet nezdinde bu tercihlerin elbette bir siyasal sonucu da olacaktır. Bu gerçeği kimse yadsıyamaz. EYT'lilerin mutlak sayısı yaklaşık 5 milyon civarındadır. Ama EYT mağduru olarak bakılırsa aileleriyle birlikte bu sayı 15-20 milyonları bulmaktadır. Seçmen nüfusu içindeki bu yüksek oranı göz ardı etmek, sırt çevirmek siyasette yapılacak en büyük hatalardan biri olmakla birlikte aynı zamanda büyük bir toplumsal sorunu da yok saymaya çalışmak demektir. Şunu unutmasınlar ki iktidarı muhalefet, muhalefeti de iktidar yapacak gücümüz mevcuttur.”

“İŞİN DOĞRUSU EMEKLİLİKTE AKP'YE TAKILANLARDIR”

EYT'lilere destek veren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AKP'nin yıllardır yaşanan sorunu çözmek gibi bir niyetinin olmadığını belirterek şöyle konuştu: “İşin adını doğru koymamız lazım. Esasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar değil. Bu işin doğrusu Emeklilikte AKP'ye takılanlardır. İşi doğrusu Emeklilikte MHP'ye, Cumhur İttifakı'na takılanlardır. Çeşitli rakamlardan bahsediliyor. EYT'lilerin 26 milyar liralık devlete maliyete olduğu söyleniyor. Devlet yetkilileri yıllık 113 milyar lira, 20 yılda da 750 milyar liralık bir maliyetinin olduğunu iddia ediyorlar. Bunların hepsi iddia. ‘Gelin bunu araştıralım' dedik. EYT'li kaç kişi var? Bu insanların sonuç itibariyle devlete maliyeti ne kadardır?. Konuyla ilgili araştırma önergeleri verdik. Ancak buna dahi müsaade etmediler. AKP ve MHP'nin ‘Hayır' oylarıyla araştırma önergelerimiz reddedildi. Diyelim ki devlet yetkilileri doğru söylüyor. EYT'li milyonlarca insanın bu devlete yükü diyelim ki 20 yıl içerisinde 750 milyar lira olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış borcu 450 milyar dolar. Sadece son 5 ayda Türk Lirası değer kaybetti. Dolar 8 liradan bugün 13,5 liraya yükseldi. Sadece son 6 ay içinde TL'miz 5 liralık bir değer kaybetti. Yani AKP'nin uyguladığı ekonomik politikaların bu ülkeye borç olarak yükü 2,2 trilyon lira. Tüm EYT'lilerin 750 milyar lira olan maliyetinin 3 defa ödeyecek bir kaynaktan bahsediyoruz. AKP'nin yanlış dış politikalarının faturası 60 milyar dolar. Milyonlarca EYT'linin sorunu çözecek miktardan kat ve kat daha fazla. O sebeple kimse kimseyi kandırmasın. EYT'li diye bir şey yoktur. Emeklilikte AKP'ye takılanlar vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde başka bir ülkede olmayan şeye şahitlik yaşadık. İlk defa kanunlar geriye doğru işletildi. Bu binlerce yıllık adalet sisteminde gelinen noktada evrensel hukuk normlarına ters bir şeydir. Bırakın hukuku, emeklilikte AKP'ye takılanların vicdanına ters bir şeydir. İktidara geldiğimiz de EYT'lilere haklarını gereceğiz. Bir lütuftan bahsetmiyoruz. Bu insanlara haklarını geri vereceğiz.”

“ONLARIN SOFRALARI BÜYÜDÜ, EMEKÇİNİN SOFRASI KÜÇÜLDÜ”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise basın açıklamasında yaptığı konuşmada, AKP iktidarının EYT'lilerin sorunlarına çözüm bulanacak ‘Kaynağımız yok' sözlerinin inandırıcı olmadığının altını çizerek şöyle konuştu: “MHP'nin seçim beyannamesinde EYT'lilerin sorunlarını çözmek en önemli vaatlerinden biriydi. Ama bu vaatlerin hepsi yalan oldu. Hepsi unutuldu. CHP olarak yıllardır devam eden bu kanayan yaraya Millet İttifakı birlikte çözüm bulacağız. EYT'lilere kaynak yok gerekçesi inandırıcı bir gerekçe değildir. Geçilmeyen otoyollardan, uçakların bile uçmadığı havalimanlarından, hastası olmayan hastanelere her türlü garantiyi veren, devleti zarara uğratan AKP hükümeti iş EYT'lilere geldiğinde ‘Kaynak yok' diyor. Bizim aklımızla dalga geçer gibi ‘lokmalarınızı küçültün' diyorlar. Ama kendileri saray sofralarından en iyi şekilde sofralarını büyültüyorlar. Onların sofraları büyüdü. İşçinin, emeklinin, emekçinin sofraları ile emekleri küçüldü. CHP olarak halkımızın sofrasını büyültmeye, EYT'lilerin sorunlarını çözmeye geliyoruz. İnanıyorum ki EYT'liler sandıkta AKP'ye ve MHP'ye en iyi şekilde demokrasi dersini verecektir. EYT yasası gelecek, AKP bitecek.”

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