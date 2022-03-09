Fabrika ekipmanları ihaleyle satılacak

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde süt ürünleri fabrikasına ait endüstriyel ekipmanlar ihale ile satışa çıkarıldı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Satışa çıkarılan menkul mallar arasında 2729 adet süt tankı, makine, yedek parça, mobilya, ambalaj, koli, traktör römorku, gıda katkı maddesi, 32 adet araç üzeri süt tankı, 1 adet dorse üzeri süt tankı, 1 adet traktör römorku, 77 adet ofis mobilyası, 90 adet makine, mobilya ve ekipman, 12 parça ambalaj ve koli ile 2516 adet yedek parça bulunuyor.

Satış ihalesi 25 Mart 2022 tarihinde Susurluk Adliyesi Mezat Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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