Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı’nı tehdit edemezsiniz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, yaptığı açıklamada şunları belirtti:
* Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.
* Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur.
* Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin.