Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı’nı tehdit edemezsiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.

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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.

* Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur.

* Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin.

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