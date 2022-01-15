Fatih Belediyesi bakım-onarım işi yaptıracak

Fatih Belediyesi tarafından yol ve kaldırımlarda bakım-onarım işi yaptırılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Fevzipaşa Caddesi İle Adnan Menderes Vatan Bulvarı Arasında Kalan Bölgede Yol, Kaldırım Bakım-Onarım Ve Yenileme İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI Akşemsettin, Adnan Menderes Blv. No:54, B BLOK K:4 İhale Odası Fatih/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…