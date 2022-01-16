Fatih Belediyesi yol ve kaldırım işi yaptıracak

Fatih Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre yol ve kaldırım bakım işi yaptırılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Fevzipaşa Caddesi İle Adnan Menderes Vatan Bulvarı Arasında Kalan Bölgede Yol, Kaldırım Bakım-Onarım Ve Yenileme İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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