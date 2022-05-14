Fatih Erbakan: Bu milletin beklediği müjde iktidarın gittiğini görmektir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa’da katıldığı partisinin 2’nci olağan il kongresinde yaptığı konuşmada AKP iktidarının şu anda bir sıkışmışlık ve telaş içerisinde olduğunu, bu sebeple her gün yeni yeni 'müjdeler' verdiğini belirterek, “Bu milletin asıl beklediği müjde 2023 seçimleri akşamında televizyonlarda bu mevcut iktidarın gittiğini görmektir” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'da partisinin 2. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililer ile bir araya geldi. Kongreye çevre illerden partinin il başkanları ve yöneticileri katılırken, AKP'li il ve ilçe yöneticilerinin de katılması dikkatleri çeken nokta oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı konuşmada ekonomik krize değinerek AKP iktidarını eleştirdi.

“TAM BİR ÇARESİZLİK HALİNDELER”

Yeniden Refah partisi Genel Başkanı Erbakan yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize değinerek toplumun tüm kesiminin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu, AKP iktidarının ise bir çıkmazın içerisine girdiğini ifade etti.

Erbakan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* “İktidar şu anda tam bir çıkmazlık haline yaşıyor. Tam bir çaresizlik halindeler. 20 sene sonunda gelmişiz duvara toslamışız. Dövizi durduramıyorlar. Neden durduramıyorlar, 20 senedir üretmediğim ve ihraç etmediğim için. 20 senedir kaynak ihtiyacımı dış borçla karşıladığımız için.

* Dövizi durdurmak lazım o zaman dolar bozdurayım. Ellerinde bozduracak dolar kalmadı. Merkez bankasını rezervi şuanda eksi 61 milyar dolar. Üstüne birde enflasyon patlıyor. Çünkü ihracata bağlı bir ekonomi. Türkiye'de ürünler hep ithal.

* Türkiye üretim yaptığın ham madde ithal. Bir de üstüne kur korumalı mevduat uygulaması çıkarmışsın. Bundan da patlıyorsun. Çünkü buna da para yetiştirmen lazım. Tam bir çıkmaz sokak.”

“BİZİM ELİMİZDE KAPI GİBİ İŞ BİTİRME BELGESİ VAR”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan konuşmasına şu cümlelerle devam etti:

* “Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu işler merkez bankasını başkanını, maliye bakanını değiştirmekle olmuyor. Bu işler dolar bozdurmakla, faiz düşürmekle veya artırmakla olmuyor. Bu işler milli görüşle çözülür. Bu işleri biz çözeceğiz.

* Nasıl çözeceksin diye sorarlarsa işte 54’üncü hükümetin icraatları ortada. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bizi iş bitirme belgesi olmayanlar ile karıştırmayın. İş batırma belgesi olanlar ile karıştırmayın. Bizim elimizde kapı gibi iş bitirme belgesi var. Çünkü biz milli görüşüz.”

“BU MİLLETİN ASIL BEKLEDİĞİ MÜJDE MEVCUT İKTİDARIN GİTTİĞİNİ GÖRMEKTİR”

AKP iktidarının ekonomik kriz sebebiyle tam bir çıkmazın ve telaşın içerisinde olduğunun altını çizen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

* “Şimdi bu sıkışmışlıktan ve telaştan dolayı her gün yeni yeni müjdeler veriyorlar. Geçtiğimiz aylarda milyonlarca asgari ücretli açlık sınırın altında yaşama mücadelesi verirken, milyonlarca emekli açlık sınırın altında kalan gelirle hayatta kalma mücadelesi verirken aya gidiyoruz müjdesini vermişlerdi.

* Arkasından bir asgari ücretle topu topu 4 teneke ay çiçek yağı alınabilen bir ülkede, vatandaş doğalgaz faturasını ödeyemediği için evinde battaniye altında oturduğu bir dönemde Kanal İstanbul müjdesi verdiler. Şimdi son müjdelerinde taneyle salatalık, muz, kaşıkla salça satılan bir ülkede aylık 28 bin lira ödemeyle 2 milyon liraya bir konut alma ihtiyacını müjde olarak sunuyorlar.

* Hani birileri diyordu ya ‘Kardeşim ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin' diye bunlarda diyor ki ‘Ekmek bulamıyorsanız, konut alın' diyor. Bugün dal gelirli milyonlardan hangisi ayda 28 bin lira taksit ödemeye kim yanaşabilir. Bırak asgari ücretliyi bu ülkede bir milletvekilinin, emekli milletvekili ve valinin maaşı ne kadar.

* Ayda 28 bin lira taksitle müjde olur mu? Bu milletin asıl beklediği müjde 2023 seçimleri akşamında televizyonlarda bu mevcut iktidarın gittiğini görmektir. Yeniden milli görüş iktidarının gelmesidir. Millete asıl müjde bu olacak. Bu saatten sonra millete vereceğiniz başka bir müjde kalmadı.”

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanlığı'nın 2’nci olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede tek liste ile başkan adayı olan mevcut il başkanı Hakan Lalebaş, delegelerin oylarıyla tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.