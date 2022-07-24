Fatsa’da fındık mitingi: Biz hep açız

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık mitingi düzenlendi. Bazı sanatçıların da konser verdiği mitingde konuşan üreticiler fiyatın 70 lira olarak açıklanmasını istedi. 70 yaşında olduğunu söyleyen üretici, “Ben 70 yaşındayım bir türlü doyamadım. Doyan gidiyor, biz hep açız" diyerek tepki gösterdi.

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Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan mitinge sanatçılar Ali Asker, Mehmet Gümüş ve Fuat Saka da katılarak fındık üreticilerine destek verdi. Konuşma yapan üreticiler ise taban fiyatının 70 liraya çıkmasını isteyerek, bölgede ve ülkede tarımda dışa bağımlılığa karşı mücadele edilmesini talep etti.

“BİR KİLO FINDIKLA BİR POŞET DOKDURAMIYORUZ”

Mitingin açılışında konuşan SOL Parti Parti Meclisi üyesi Pelin Bektaş, bölgenin temel gelir kaynağının fındık olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Bugün bir kilo fındıkla pazarda poşet dolduramıyoruz. Fındıkla geçiniriz eve ekmek götürürüz. Çocuklarımızı fındıkla okuturuz. İşgalci şirketler ve onlara yasalarla yardım eden işbirlikçiler, soyguncular, saray oturanları, çocuklarımızın geleceğini çalıyorlar, bize yeme içme okuma diyorlar. Onlar fındığa ekmeğe canımıza düşmanlar. Altın diye diye nefese, toprağa, hayata, umuda düşman oldular. Biz emeğimizin ürettiğimizin fındığımızın değerini de kıymetini de biliyoruz. Hakkımıza sahip çıkmak için yanyanayız. Fındık bizim canımız, 70 lira hakkımız. Özgürlüğün, emeğin, dayanışmanın zamanı şimdidir artık yeter! Onlar kaybedecek biz kazanacağız.”

“BİZ HEP AÇIZ”

Mitingde konuşma yapan fındık üreticisi Hatice Salbaş da fındık olmadan geçinemediklerini söyledi.

70 yaşında olduğunu söyleyen Salbaş, “Ben 70 yaşındayım bir türlü doyamadım. Doyan gidiyor, biz hep açız. Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Ya verecekler ya verecekler. Bizi bankalara borçlandırdılar. İcraya veriyorlar, neyimiz varsa alıyorlar. Biz bunların ekmeğini istemiyoruz. Ekmek 10 lira olmuş, biz bu ekmeği nasıl alacağız? Biz bunların hakkını değil kendi hakkımızı istiyoruz. Dolar geliyor dolar gidiyor biz hala açız. Biz doymadan çalışıyoruz. Biz başaracağız hakkımızı alana kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

Diğer üreticiler de yaşadıkları sıkıntıları anlatarak gübre ve ilaç fiyatlarında yaşanan artışlara dikkat çekti, fındığın 70 lira olmasını istedi. Üreticiler bölgede açılan taş ocakları ve maden sahaları nedeniyle fındığın bitirildiğini de ileri sürdü.

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