Faturada yüzde 400’lük artış üreticiyi isyan ettirdi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na fatura isyanında bulunan Karamanlı üretici, "Geçen sene 955 TL idi. Bir yıl sonra 4 bin 752. Yüzde 400’lük artış. Bir yıl içindeki fatura bu. Durum budur" dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karaman’a geldi. Parti heyetiyle birlikte Karaman’ın Ermenek ilçesine gelen Davutoğlu, sokaktaki vatandaş ve esnafla görüştü.

Karamanlı bir vatandaş, “24 saat hizmetinizdeyim elimden ne geliyorsa. Bunlardan kurtulalım, ne olursa olsun” diyerek Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na dert yandı.

“GEÇEN SENE 955 TL GELEN FATURA BU SENE 4 BİN 752 TL GELDİ”

Faturalarını Davutoğlu’na göstererek isyan eden üretici ise, “Faturaya bakın endeksler aynı. Geçen sene 955 TL idi. Bir yıl sonra 4 bin 752. Yüzde 400'lük artış. Bir yıl içindeki fatura bu. Durum budur” diye konuştu.

Davutoğlu, ziyaretlerine Sarıveliler Belediyesi 13. Yörük Türkmen Kiraz festivaline katılarak devam edecek.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkanın pankartını Türk bayrağının üstüne astılar

İlginizi Çekebilir AKP'li vekil hayat pahalılığını unuttu: Bütün kesimlerin geliri arttı