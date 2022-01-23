Faturayı gören bakkallar isyan etti: Biraz merhamet

Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, bakkal ve bayilerin, iki katı kadar gelen elektrik faturaları nedeniyle zor duruma düştüğünü belirterek, "Zaten 2 senedir zamlardan başımızı kaldıramıyoruz biraz insaf, biraz vicdan, biraz merhamet" dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, zamlı elektrik ve doğalgaz faturalarının bakkal ve bayileri olumsuz etkilediğini söyledi.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, elektrik ve doğelgaza gelen zam sonrası ellerine geçen zamlı faturalara tepki gösterdi. Bakkal ve bayilerin zaten zor durumda işletmelerini çevirmeye çalıştığını ifade eden Ördek, bakkal ve bayilerdeki soğuk ve sıcak içecek fiyatlarının aynı olmamasını önerdi.

TBMM’ne bu konuda önerge verilmesini isteyen Ördek,

“Meclise bir önerge verin. Bakkal ve bayilerde buzdolabından satılan yani soğuk içecek ile kasadan dediğimiz aynı ürünün sıcak olarak satış fiyatı arasında fark olsun. Soğuk içecek alanlar, elektriğe yapılan zam oranında daha yüksek ücret ödesin. Soğuk içecek üreten firmalar ürün başı esnafa elektrik desteği versin ya da çalışan dolap hangi firmaya ait ise o dolabın tüketim miktarı belirlenerek esnafa ödeme yapılsın.

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, yüksek kira ücretleri nedeniyle bakkal ve bayiler iş yapamaz, para kazanamaz ve evine ekmek götüremez hale geldi. Zaten 2 senedir zamlardan başımızı kaldıramıyoruz. Biraz insaf, biraz vicdan, biraz merhamet. Çok bir şey istemiyoruz. Bir ay gelin bizimle dükkânda durun. Ondan sonra tekrar konuşalım. Artık tükendik, artık yorulduk, artık bıçak kemiğe dayandı” şeklinde konuştu.

ZİNCİR MARKETLER ZATEN İŞİMİZİ BİTİRDİ

Zincir marketler nedeniyle bakkal ve bayilerin zaten zor durumda olduğunu ifade eden Başkan Ördek şöyle konuştu:

“Özellikle kısıtlama döneminde, bakkal ve bayilerimiz, kredilere yüklendi ve şu an onları ödemeye devam ediyor. Borçlarla mücadele eden esnafımız, bir darbe de gelen zamlarla almıştır. Küçük esnafımız zaten zincir marketler nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Her mahallede mantar gibi üreyen zincir marketler işimizi bitirme noktasına getirdi.

En büyük sıkıntımız, zincir marketler. Her köşe başında, zincir marketten biri var. Bu bizi derinden yaralayan bir konu. Girdikleri her nokta da küçük esnafı bitirmeye yönelik tüm adımları atıyorlar. Bizim sermayemiz ve gücümüz onlar kadar yok. Günlük yaşayan esnafız.”