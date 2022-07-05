Felç kalıp penceresinin önünde yaşamını sürdüren Erhan’a yardım eli

Antalya'da inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu felç kalan Erhan Ezer'e (24), yardım eli uzandı. 8 aydır çıkamadığı, pencerenin önüne koyduğu sehpa üzerine oturarak dışarıyı seyretti evinden alınan Erhan Ezer, tedavi için hastaneye yatırıldı.

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Kepez ilçesinde, 12 yaşında anne ve babasının ayrılmasının ardından bir süre yetiştirme yurdunda kalan Erhan Ezer, lise eğitimini tamamlayıp turizm sektöründe çalışmaya başladı. Pandemi nedeniyle turizm sektöründe iş bulamayan Ezer, bu süreçte inşaatlarda çalıştı.

Ocak ayında inşaatta çalışırken bir anda gözü kararan Ezer, yüksekten düştü. Hastaneye götürülen ve omuriliğinden darbe aldığı belirtilen Ezer’e, 8 platin takıldı. Operasyonun ardından Erhan Ezer’in belden aşağısı felç oldu.

4 KATI SIRTINDA ÇIKARDI

Huzurevinde bir süre kalan, parası olmadığından gerekli tedaviyi yaptıramayan Ezer, arkadaşından yardım istedi. Ezer’i huzurevinden alan arkadaşı, asansörü olmayan binada 4 kat sırtında taşıyıp evine çıkardı.

Hayatına tekerlekli sandalyeyle devam eden Ezer, başvurduğu yerlerden geri dönüş alamayınca odasında kaslarını hareket ettirmek için spor yapmaya başladı. 8 aydır odadan çıkamayan, hareket alanının kısıtlılığı nedeniyle 19-20 saatini yatağında geçiren Ezer, sokakta yürüyüş yapanları, pencerenin önüne koyduğu sehpa üzerine oturarak seyrediyor.

HASTANEYE YATIRILDI

Erhan Ezer’in yaşadığı zorlukların DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından yetkililer ve gönüllüler harekete geçti. Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri tarafından acil ihtiyaçları karşılanan Erhan Ezer’e engelli maaşı da bağlandı.

Yetkililerin, evinden aldığı Ezer, tedavisine yatarak devam edebilmesi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’ne yatırıldı. Umutla çalışıp tedavisine devam eden ve aylar sonra insanların arasına çıkabilen Erhan Ezer, en büyük hayalinin bir an önce ayağa kalkabilmek olduğunu belirtti.

‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’

Ayağa kalkabilmek için mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Erhan Ezer, “Son görüşmemizden sonra hastaneye geldim. Çok iyiyim, bomba gibiyim. Fizik tedaviye başladım, doktorlarım çok iyiler. Elimden geldiğince mücadele ediyorum. Artık benim azmime bağlı. Ben elimden geleni yapacağım, olup olmamasına takılmıyorum. Mücadele edeceğim. Sonucun ne olduğu çok önemli değil. Ayağa kalkmak istiyorum. İmkan bulamayan insanların da imkan bulması çok önemli. Çok mutluyum” dedi.

‘AZİMLİ OLMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ’

Erhan Ezer’e ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu sözcüsü Halit Mert, “DHA’nın yayımladığı haberden sonra Erhan kardeşimizin durumundan haberdar olduk. Biz de Antalya Yardımlaşma Platformu olarak harekete geçtik. Acil ihtiyaçlarını giderip, tedavi için hastaneye yatmasına ve refakatçı ihtiyacını karşıladık.

Hastanedeki ihtiyaçları ve bakımıyla ilgili yanında oluyoruz. Kendisinin azimli olması bizi çok mutlu etti. Doktorları da yürümek için çabaladığını söyledi. Önceki hayatı çok zor, şimdi en azından tedavi olup insan içine çıkabiliyor. Elimizden gelen desteği sağlayacağız” diye konuştu. (DHA)

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