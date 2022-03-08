Feminist kadınlardan gece yürüyüşünde davullu süpürgeli protesto

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’ne yaklaşık 100 kadın katıldı. Sağanak yağışa rağmen ellerinde davullar, ziller, süpürgeler ve dövizlerle yürüyüşe katılan kadınlar sloganlar atarak erkek şiddetini ve ayrımcılığı protesto etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından Feminist Gece Yürüyüşü düzenlendi. Dernek Başkanı Figan Erozan ile birlikte yaklaşık 100 kadının ellerinde davullar, ziller, süpürgeler ve üzerlerinde ‘Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için buradayız’, ’emek sömürüsüne karşı feminist isyan bitmeyecek’, ‘her yerde isyan’, yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

SLOGANLAR ATARAK YÜRÜDÜLER

Tepecik Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, yoldan geçen sürücüler de korna çalarak destek verdi. Meydana kadar yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi, kandınlar ‘İnadına isyan inadına özgürlük’, ‘yaşasın özgürlük mücadelemiz’, ‘itaat etmiyoruz’, ‘yaşasın kadın mücadelemiz’ şeklinde sloganlar atarak davul ve ziller çalarak yürüdü.

“400 YILLIK MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ”

Sağanak yağışa rağmen yürüyüşlerine devam eden kadınlar adına açıklamayı Avukat Evrim İnan yaptı. İnan şöyle konuştu:

* Mücadelemizi 400 yıl önce başlatan kadın aktivistlerden devraldık! Kazanımlarımızı kendi verdiğimiz mücadeleler üzerinden yasalara ve hayata geçirdik ve bu mücadeleyi sürdürmeye de devam edeceğiz. Bugün dünyada yaşanan ve kapımıza dayanan savaşların, pandemi gerekçesi ile dayatılan yoksulluğun, ırkçı ve ayrımcı politikaların yaratıcıları erkeklerin uygulamaya koyduğu siyasettir. Bu siyasetin ne ortağı ne de onaylayıcısıyız.

* Bu nedenle diyoruz ki, erkekleri olduğu gibi, onların sistemini de dönüştüreceğiz! Bugün hala 8 Martlarda, 14 Şubatlarda, 25 Kasımlarda binlerce kadın alanlara iniyor, sokaklara çıkıyor ise, bu verdiğimiz mücadelenin ve direnişin göstergesidir. Oy hakkını kazandığımız gibi, çalışma hakkını, boşanma hakkını, velayet hakkını, nafaka hakkını, seçilme hakkını, eğitim hakkını kazandığımız gibi şimdi sıra kadınların başlattığı dönüşümü muhtarlıklardan başlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 600 sandalyesine taşımaktır. Yapacak gücümüz, söyleyecek sözümüz, çok güçlü bir dayanışmamız var!

Yaklaşık bir saat süren eylem ve basın açıklamasının ardından grup dağıldı.