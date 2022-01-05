Haberler - Gündem

Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ile Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Yayınlanma: 19:28 - 05 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe’den saat 09.00 ve 15.00, Bozcaada-Geyikli hattında ise, Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00’te, Geyikli’den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00’teki feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle yapılmayacak. Bu hatlardaki diğer seferlerin durumu ise gün içerisinde netlik kazanacak.

Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı İlginizi Çekebilir Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bozcaada Çanakkale feribot Gökçeada