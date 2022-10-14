Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi. Öte yandan Erdek ile Adalar güzergahında yarın yapılması planlanan feribot seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.00 ve 10.00’da, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08.00 ve 11.00’de seferler yapılacak. Geyikli’den 14.00, 17.00 ve 19.00, Bozcaada’dan da 13.00, 16.00 ve 18.00’daki seferler gerçekleştirilemeyecek. Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

BİR İPTAL HABERİ DAHA

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Adalar, Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı-Avşa hattında planlanan tarifeli tüm seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. (AA)

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