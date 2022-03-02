FETÖ borsası davasında mütalaa açıklandı

Kamuoyunda FETÖ borsası olarak bilinen ve iki avukat ile dört polisin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı; bir sanık hakkında beraat, beş sanık hakkında ise altı yıla kadar hapis cezası talep etti.

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İddialara göre ikisi avukat dördü polis toplamda altı şüpheli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Şahap Ç.’nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. Sahap Ç.’nin oğlu bunun üzerine suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında altı şüpheli gözaltına alındı. Avukat Kazım Y.A. ile komiser Ertuğrul O.T. tutuklanırken, bir avukat ile üç polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mütalaasını açıklayan savcı; bir sanık hakkında beraat, diğer beş sanık hakkında ise “Rüşvet almak – vermek” suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)