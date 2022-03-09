FETÖ hükümlüsü Danıştay eski hakimi Mustafa Dinç yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden hakkındaki 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Danıştay eski hakimi firari Mustafa Dinç yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce oluşturulan özel ekip, hakkında arama kararı bulunan Danıştay eski hakimi Mustafa Dinç’i takibe aldı.

FETÖ/PDY üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dinç’in, önce kayıtsız olarak saklandığı ev daha sonra yine kayıtsız çalıştığı iş yeri belirlendi. Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda Mustafa Dinç’i yakaladı. Dinç, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi. (DHA)