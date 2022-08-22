FETÖ mülkiye imamından çarpıcı itiraflar

Düzce’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan ve aynı zamanda FETÖ’nün vali yardımcısı ve kaymakamlardan sorumlu mülkiye mahrem yapı imamlığını yapan Y.A, itirafçı olup etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.

Özgür CEBE

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FETÖ'nün mülkiyelilerden sorumlu mahrem yapı imamlığını yaparken yakalanan ve kısa süre önce etkin pişmanlıktan yararlanan Y.A., örgütün hiyerarşik yapısıyla ilgili polis ve savcıya ek ifade verip önemli itiraflarda bulundu.

Y.A, “Milli Eğitim'de öğretmenlik görevimin yanı sıra mahrem yapı içinde mülkiye sorumluluğu yaptığım için bana bağlı sohbet grupları vardı. Bu kaymakamlar ve vali yardımcıları hafta sonu, sivil ve spor kıyafetleriyle dikkat çekmemek için yanlarına koruma almadan benim evime gelirlerdi.

Aynı şekilde sivil plakalı araçlarla geldikleri için kimse onların bürokrat olduklarından şüphelenmezdi. Toplantıya gelenlere Fetullah Gülen'in vaazlarını içeren konuşmaları dinletiyordum.” dedi.

“KAKAO VE VİBER’DEN BAĞLANTI SAĞLIYORDUM”

FETÖ'den olan mülki idare amirlerin isim listesinin kendisine şifreli dijital ortamda gönderildiğini söyleyen, Y.A., “Ben de bu kişilerle Kakao, Viber gibi programlar üzerinden bağlantı sağlıyordum. Dikkat çekmemek için toplantıları kaymakamların evlerinde de organize ediyordum” dedi.

USULSÜZLÜK YAPANLARIN DOSYALARI KAPATILIYORDU

Hükümetle FETÖ'nün ters düşmesinden sonra gizlilik konularına büyük önem verdiklerini belirten Y.A., örgütün ByLock yüklü tabletleri kendisine gönderdiğini, kendisinin de bunlara Fetullah Gülen'in makale ve sohbet yazılarının bulunduğu linkleri yükleyip okumaları için kaymakamlara verdiğini anlattı.

Y.A, bazı kaymakamların bulundukları il ve ilçelerde usulsüz işlemlerde imzaları olduğu için İçişleri Bakanlığınca soruşturma geçirdiklerini, ancak cemaatten olanların kendisinden destek istediğini ve bu kişilerin Ankara'daki mahrem yapı imamlarınca dosyalarının kapatıldığını ileri sürdü.

CUMHURBAŞKANINI VE BAKANLARI TAKİP EDİN

Y.A., FETÖ’nün mülkiyedeki elemanlarının gizliliğine ilişkin alınması gereken talimatları ise şu şekilde anlattı;

“Yılda iki kez Ankara'ya giderek bakanlık nezdindeki üst düzey bürokratlara ziyarette bulunarak hediye götürülmesi, ilişkilerin sıcak tutulması, bayram ve önemli günlerde aranarak hal, hatır sorulması, başarılı olduklarını gösterebilmek için ilçedeki projelerin muhakkak basında yer alması, AKP'li yöneticilerle kesinlikle ters düşülmemesi, kaymakamlık resmi konutunda Fetullah Gülen'e ait kitap ve cemaate ait yayın organlarının bulundurulmaması, sosyal medyada Fuat Avni başta olmak üzere örgüt bağlantılı hesapların takip edilmemesi, özellikle Cumhurbaşkanı ile kabinedeki bakanların hesaplarının takip edilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın twetlerinin retwet edilmesi gerektiği talimatını verdik.

Evlerindeki televizyonlarda kanal sıralamasında bir numaraya kesinlikle Samanyolu TV'nin alınmaması, daha alakasız bir sıraya örneğin 74'e alınmasını isterdik”

ŞOFÖR VE KORUMALARINI DEĞİŞTİRMELERİNİ İSTEDİM

FETÖ'cü kaymakam ve vali yardımcılarının başka bir ile tayin olduklarında bulundukları şehrin genel yapısıyla ilgili rapor hazırlayıp kendisine verdiklerini ve bunu üst yapıya aktardığını kaydeden Y.A, “FETÖ'cü olan kaymakam başka bir ile veya ilçeye atandığında önce şoförü ve koruma polislerini değiştirmesini isterdik. Namaz kılacakları zaman makam odalarının kapılarını kilitlemelerini, kimsenin namaz kılarken kendilerini görmelerini istemezdik. Kaymakam ve vali yardımcılarının aylık maaşlarının yüzde 10'unu ben himmet olarak alıyordum. Gazete aboneliklerini ben yapıyordum, ama deşifre olmasınlar diye takma bir isimle kaydediyordum” dedi.

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