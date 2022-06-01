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FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ/PDYye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDYnin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Büfe ve marketlerden sabit ve kontörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 6 astsubay ile 2 memur tespit edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, 31 Mayıs 2022’de Erzurum, Amasya, Bolu, Bitlis, Diyarbakır, İzmir ve Şırnak’taki eş zamanlı operasyonlarda M.T., B.Ç., F.D., H.İ.Ç., İ.G., İ.Y. ve F.U. yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüpheliler Erzurum’a getirilirken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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