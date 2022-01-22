FETÖ üyelerini tekne ile Yunan adalarına kaçıran kişi tutuklandı
Muğla’da bot ve teknelere bindirerek FETÖ üyelerini Yunanistan adalarına kaçıran kişi yapılan operasyon ile yakalandı.
Muğla'nın Milas ve Bodrum kıyılarından tekne ve botlara bindirdiği FETÖ üyelerini Yunanistan adalarına kaçırdığı tespit edilen şüpheli bir tekneye yapılan operasyon ile yakalandı.
Yaklaşık 4 ay süren teknik takibi polisin operasyonu ile yakalanan M.E. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasının ardından hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.