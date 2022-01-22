FETÖ üyelerini tekne ile Yunan adalarına kaçıran kişi tutuklandı

Muğla’da bot ve teknelere bindirerek FETÖ üyelerini Yunanistan adalarına kaçıran kişi yapılan operasyon ile yakalandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ve Bodrum kıyılarından tekne ve botlara bindirdiği FETÖ üyelerini Yunanistan adalarına kaçırdığı tespit edilen şüpheli bir tekneye yapılan operasyon ile yakalandı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik takibi polisin operasyonu ile yakalanan M.E. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasının ardından hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir Firari 2 FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet evi'nde yakalandı