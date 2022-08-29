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FETÖ ve PKK örgütlerine operasyon

Denizli’de hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklanırken, sosyal medyadan propaganda yapan PKK sempatizanı ise gözaltına alındı.

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FETÖ ve PKK örgütlerine operasyon

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt adına sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi yakayı ele verdi. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. (İHA)

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