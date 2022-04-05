FETÖ’cüler askeri okullara nasıl sızdıklarını anlattı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK Mahrem ve Rehberlik Yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Müslüm EVCİ

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Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK Mahrem ve Rehberlik Yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İTİRAFTA BULUNDULAR

9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt içerisinde geçirdikleri sürece ve üstlendikleri görevlere ilişkin itiraflarda bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgüte bağlı kamu görevlisi bilhassa askeri personel yetiştirmek üzere üst düzey görevde bulundukları ve darbe teşebbüsünden bu yana tespit edilemedikleri ve yapılan operasyonla birlikte deşifre oldukları tespit edildi.

ASKERİ OKULLARA BÖYLE SIZMIŞLAR

Operasyon kapsamında alınan ifadeler neticesinde FETÖ'nün askeri okul yapılanması planları da gün yüzüne çıktı. Alınan ifadeler de askeri yapılanma için öğrenci yetiştiren şüphelilerin öncelikle askeri okullara yerleştirecekleri öğrencileri belirleyerek sınav öncesi kontrol için sağlık kurulu raporu aldırdığı, sonrasında ise bir aksaklık olmazsa askeri okulların sorularını öğrencilere verdikleri belirlendi.

Sağlık raporundan geçen öğrencileri mahrem evlerde toplayarak askeri okul mülakatlarına özel olarak hazırladıkları, örgüt evlerine çağırılan öğrencilerin örgüt yöneticileri tarafından mülakatlara hazırlanması için kendilerince askeri okul mülakat kurulu kurarak provalar yaptırdıkları da öğrenildi.

165 KİŞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Verilen ifadeler doğrultusunda halen kamuda aktif görev alan 165 kişinin de örgütle irtibatı deşifre edildi. İfadeleri tamamlanan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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