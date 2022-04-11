FETÖ’cüler yeniden devlete mi yerleştiriliyor?

Aytun Çıray, Fetullah Gülen'i ziyaret eden Ebubekir Gizligider'in Tarım Bakan Yardımcılığı'na atandığını hatırlattı. "Bu atamalar 15 Temmuz şehidi evlatlarımızın kemiklerini sızlatıyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Tarım ve Orman Bakanı yardımcılığına atanan Ebubekir Gizligider'in Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi verdi.

Çıray, “Fuat Oktay ‘altılı masada PKK var' diyor. İftirayı bırak, birlikte çalıştıklarının FETÖ ile ilişkilerini araştır. Hepsi FETÖ liderinin albümünden fırlamış gibiler!” dedi.

İADE EDİLMEDİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de Gülen’le çekilmiş fotoğrafını hatırlatan Çıray, “Suçsuzluğu kanıtlanan kamu çalışanları görevlerine dönemezken, FETÖ’yle fotoğraf verenlerin önemli yerlere getirilmesi ‘FETÖ tekrar devlete yerleştiriliyor mu?' sorusunu ortaya çıkarıyor. 15 Temmuz şehitlerinin kemikleri sızlıyor”

dedi.

BU FOTOĞRAFI HATIRLATIP BU SORULARA YANIT İSTEDİ:



1-Ebubekir Gizligider ve kardeşi cemaat yurtlarında mı yetişti?

2-15 Temmuz hain darbe kalkışmasında yaşananlara rağmen Pensilvanya'da FETÖ elebaşı ile fotoğraf çektirebilecek kadar önemli kişiler devletin en üst kademelerinde nasıl ve neden göreve getirilmektedir?

3-Söz konusu bürokratik atamalar yapılmadan önce ilgili kişilere güvenlik soruşturması yapılmış mıdır?

4-FETÖ ile iltisaklı kişiler devletin en üst kademelerinde göreve getirilecek idi ise, 251 vatan evladı boşuna mı şehit olmuştur?

5-FETÖ ile mücadele insanların görevlerinden uzaklaştırılarak açlığa mahkum edilmesi midir?

6-Darbe araştırma komisyonunun, iktidar mensupları tarafından yarı karanlık halde bırakılmış olmasına rağmen hazırlamayı başardığı raporunu kimler saklıyor? Raporu paylaşacak mısınız?