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FETÖ’nün Aksaray sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün emniyet teşkilatlanmasında olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

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FETÖ’nün Aksaray sorumlusu yakalandı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'yi yakaladı.

Kanlıca mahallesi civarındaki yapılan araştırma neticesinde yakalanan M.B gözaltına alındı. Öte yandan M.B.'nin 2016 yılında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün Aksaray emniyet yapılanmasında yer aldığı ve örgüte müzahir EMEMDER derneğine üye olduğu öğrenildi.

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