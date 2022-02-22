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FETÖ’nün eğitimden sorumlu mahrem sorumlusu Burdur’da tutuklandı

Burdur’da, FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasından sorumlu mahrem sorumlusu tutuklandı.

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FETÖ’nün eğitimden sorumlu mahrem sorumlusu Burdur’da tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri kentte FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda Bylock kullananlarında aralarında bulunduğu 3 askeri personel, 2 sivil ve 1 avukat gözaltına alındı.

Denizli'de gözaltına alınarak Burdur'a getirilen Ö.G.'nin örgütün eğitim yapılanmasından sorumlu mahrem sorumlusu olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken, Ö.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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