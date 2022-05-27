FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına 42 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski mülki idare amiri hakkında Ankara merkezli 23 ilde gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi.

Ayrıca bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunduğu saptandı. Tamamı daha önce görevden ilişiği kesilen 42 eski mülki idare amiri şüpheli hakkında, Ankara merkezli 23 ilde gözaltı kararı verildi.

Ayrıca 55 eski mülki idare amiri şüpheli de soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ifadeye çağrıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 32’si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ESKİ POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer bir soruşturmada da kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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