FETÖ’nün şeytanlığı: Play station, sınav soruları, ücretsiz check-up

FETÖ'nün öğrenci evlerindeki örgüt mensuplarına play station turnuvası, askeri lise ve polis okulları sınavı öncesi de ücretsiz check-up yaptırdığı ortaya çıktı.

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FETÖ’nün Polis Akademisi’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada akademi sınavı öncesi sorulara erişerek sınavı kazanan Cihan Çağatay Ö. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Hakkında iddianame düzenlenen şüpheli, örgüte dair tüm bildiklerini itiraf etti. Savcılık huzurunda ifade verirken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten şüpheli Cihan Çağatay Ö., ortaokulun son senesinde Emrah kod adlı şahısla tanıştığını belirterek, şunları söyledi:

ÖNCE TURNUVA SONRA GÜLEN’İN KİTAPLARI

– Emrah, evinde üniversite öğrencilerinin zeki öğrencilere ders anlattığını ve bu evde rahatça yiyip içebileceğimizi söyledi. Daha sonra benim yaşlarımda birkaç arkadaş daha dahil oldu eve. Ev tipik bir bekar evi gibiydi. Bazen bize play station getirip aramızda turnuva yapardık, sonrasında da Gülen'in kitapları okunurdu. Buranın cemaat evi olduğunu ilk başta anlamadım.

500 ADET CEVAPLANMIŞ SORU VERDİLER

– Söyledikleri sınavları kazanırsak mezun olunca mesleğimizin hazır olacağını söyleyerek bizi sınava hazırlamaya başladılar. Ders çalışmayı kabul ettikten sonra bize yemin ettirdiler ve 500 adet cevaplanmış soru verdiler. Bu soruların askeri lise sınav sorusu olduğunu, kimseye söylemememiz gerektiğini ve iyi ezberlememizi tembihlediler. Sınava az bir süre kala bizi bir arabayla alıp Ümitköy'de bulunan bir özel hastaneye götürerek check-up'a soktular. Check-up ücretini de kendileri ödedi.

SINAVA GİREN HERKES KAZANDI

– Askeri okuldaki mülakatta küçükken olduğum kasık ameliyatı yüzünden elendim. Ferhat abi bu durumu öğrenince çok kızdı ve neden daha önce bu durumu kendisine söylemediğimi sordu. Askeri lise olmayınca Polis Koleji sınavına girdim. Gene aynı şekilde 500 adet cevaplanmış soru verildi sınavdan önce. O evde sınava giren herkes Polis Koleji’ni kazandı. Okul döneminde büfe ve ankesörlü hatlardan iletişim kurmaya devam ettik.

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