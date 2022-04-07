Firari Thodex patronu etkin pişmanlık istedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Thodex soruşturması iddianamesinde, firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için bazı mağdurların zararını karşıladığına ilişkin dekontları dosyaya sunduğu bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

SAVCILIK ‘ETKİN PİŞMANLIK’ KARARINI MAHKEMEYE BIRAKTI

İddianamede, şüpheli Faruk Fatih Özer’in bazı mağdurların zararlarını karşıladığına ilişkin dekontları da dosyaya sunduğu belirtildi.

Firari Özer’in babası Zülküf Özer’ın avukatı tarafından Başsavcılığa başvuruda bulunulduğu belirtilen iddianamede, müştekilerin de zararlarının karşılandığına ilişkin dilekçelerinin dosyaya sunulduğu belirtildi.

Başsavcılık zararları karşılanan müştekiler yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin ise mahkeme tarafından değerlendirilmesini istedi.

“ALDATICI REKLAMLA SİSTEME ÇEKTİLER”

İddianamede, Thodex isimli şirketin kurulduğu tarihten faaliyetlerine son verildiği güne kadar bilinçli ve süreklilik arz edecek şekilde planlı ve organize biçimde, hiyerarşik yapıya riayet edilerek devam ettirildiği değerlendirmesi yapıldı.

Çıkar amaçlı suç örgütünün lideri ve kurucusu Faruk Fatih Özerin örgüt yöneticileri ile üyelerine görevler verdiği ve bu kişiler arasında iş bölümü yaptığı belirtilen iddianamede “En başından Thodex platformunda mağdurların önce çeşitli aldatıcı reklam ve kampanyalar ile sisteme çekildiği, daha sonra sistemde kalmalarının sağlandığı ve mağdurların denetim yapamayacak ve bilemeyecek durumda olmalarından faydalanılarak birçok hileli eylem gerçekleştirildiği belirlendi” denildi.

“PARAYI KRİPTO PARA VE ALTINA ÇEVİRİP AKLAMIŞLAR”

İddianamede Thodex platformunda tüm müşterilerin 356 milyon 980 bin 554 TL ve yine mevcut soruşturma kapsamında başvuruda bulunan 2072 müştekiden 2027 kişinin toplamda 257 milyon 862 bin 432 TL zarara uğratıldığı bildirildi.

İddianamede dolandırıcılık suçundan elde edilen mal varlığının bir kısmının suç örgütü tarafından yurt içi gerek yurt dışı kripto para borsalarına aktarıldığı bir kısmının da fiziki olarak altına çevrilerek mal varlığı değerlerinin aklandığı bildirildi.

Firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu 21 şüphelinin tüm mağdurlara karşı sorumlu oldukları belirtilen iddianamede “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, bilişim sistemlerini araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri anlaşılmıştır” denildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Thodex iddianamesi kabul edildi