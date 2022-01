Fırtına Akdeniz’de yük gemisini ikiye böldü, 10 denizci ölümden döndü

İskenderun’dan Libya’ya giderken Akdeniz’de fırtınaya yakalanan dev kuru yük gemisi ikiye bölündü. Girit Adası’na yanaşmaya çalışan bir kuru gemisindeki 10 denizciyi kurtarmak için operasyon yapıldı, iki denizci dalgalar arasında önce kayboldu sonra bulundu. Sekiz denizci ise cansalı ile kurtarılabildi.

Yaşar ANTER

Şiddetli fırtına Ege ve Akdeniz'de gemicilere kabus yaşatmaya başladı. Şiddetli fırtınada İskenderun limanından Libya'nın Misurata Limanı'na gitmekte olan 95 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki demir yüklü Manassa Rose isimli kuru yük gemisi Girit Adası açıklarında fırtınaya yakalandı. Girit Adası'ndaki Drapanias kenti açıklarına demirlemeye çalışan kuru yük gemisi yaklaşık 5 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle önce sığlık bölgeye oturdu ardından ikiye bölündü.

10 DENİZCİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu geceyarısı saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Gemide uzun süre kalan personel cansalına binerek gemiyi terk ederken iki denizci denize düşüp dalgalar arasında kayboldu. Sahil güvenlik dalgıçlarının çabası ile iki denizci bulunarak kurtarıldı. İki denizcinin hipotermi nedeniyle fenalaştığı ve Hanya Hastanesi'nde tedaviye alındığı diğer sekiz denizcinin ise Kissamos Sağlık Merkezi'nde tedavi altına alındığı açıklandı.

HER AN ÇEVRE FELAKETİ YAŞANABİLİR

Kissamos Sivil Koruma Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Spyros Mavrodimitrakis yaptığı açıklamada “Kaptanın gemi ikiye ayrılmadan önce yakıt depolarını kilitlediği ve şu anda bir çevre kirliliği yaşanmadığını biliyoruz. Ancak bölgedeki kötü havca nedeniyle her an bir sızıntı olabilir elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. Kurtarma operasyonunda denize düşen iki denizci dalgıçlar tarafından kurtarıldı, 8 kişi ise can Salı ile karaya ulaşmayı başardı” dedi.

