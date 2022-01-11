Fırtına ulaşımı etkiliyor, birçok feribot seferi iptal

Marmara'da etkili olan poyraz nedeniyle yapılması planlanan birçok feribot seferi durduruldu, gemiler ise açıkta demirlendi.

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Meteoroloji’nin Trakya için fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımını etkiledi. Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer hızı 60-70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa açıklarında demirlendi.

Poyraz nedeniyle Tekirdağ’dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri de durduruldu. Marmara Denizi’ndeki adalara feribot seferlerinin, poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağı belirtildi.

ÇANAKKALE’DE SEFERLER İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü yapılması planlanan seferler de iptal edildi.

GÖKÇEADA’YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. (DHA)

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