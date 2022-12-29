Fuat Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığı ile ilgili çalışma toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Adalet Bakanlığı'nın düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı.

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Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantıda; konutta haczin hakim kararıyla yapılabilmesi ve alacak miktarını aşacak şekilde haciz yapılamaması, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların dava şartı arabuluculuk kapsamına alınması, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilebilmesi, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmasının zorunlu hale getirilmesi, yeni avukatların 5 yıla kadar baro aidatlarının ödeme şartının kaldırılması, ‘göçmen kaçakçılığı’ suçuna ilişkin cezanın ağırlaştırılması gibi konular değerlendirildi. (DHA)