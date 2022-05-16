Furkan ile Mine ‘Titanik’ pozu vermek isterken denize düşmüş

İzmit’te denize düşüp hayatını kaybeden Furkan Çiftçi ile vatandaşlar tarafından kurtarılan kız arkadaşı Mine Dinar’ın iskelede otururken görüntüleri oraya çıktı. Dinar, iskeledeki zincirlerin arkasına geçip Titanik pozu vermek isterken dengelerini kaybedip denize düştüklerini söyledi.

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İzmit’te dün akşam iskelede balık tutarken denize düşen Furkan Çiftçi (23) yaşamını yitirdi, kız arkadaşı Mine Dinar (23) çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan getirilen ve sağlık durumu iyi olan Dinar’ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Genç kız ifadesinde, iskeledeki zincirlerin arkasına geçip Titanik pozu vermek isterken dengelerini kaybedip denize düştüklerini söyledi.

TEKNEDEN ÖDÜNÇ TABURE İSTEMİŞ

İkilinin iskelede otururken görüntüleri oraya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iskeleye gelen arkadaşların, balık tutmak için eşyasını dizdiği ve Furkan Çiftçi’nin yan tarafta bulunan bir tekneden ödünç tabure aldığı görüldü.

“SABAH ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM”

Furkan Çiftçi'ye tabure veren tekne personeli Mustafa Gürel, şunları söyledi:

– Onlar daha önceden de buraya geliyordu. Çocukla muhabbetim vardı. Dün akşam da geldiler oturdular. Benden tabure istediler verdim, tek tabureleri varmış. Balık tutuyorlardı, sohbet ettik. Saat 21.00 civarında çıktık. Giderken onlara “Dikkat edin, işiniz bitince tabureyi de bırakırsınız” dedim. Burada tehlike olduğunu, söyledim dikkat etmeleri konusunda uyardım, “Merak etme ağabey, o iş bizde” dedi. Sabah öldüğünü öğrendim.

“BURADA OLSAK KURTARIRDIK”

Furkan'ın ödünç tabure istediği teknenin yetkilisi Sadun Mergit, ise olaydan önce kendileriyle sohbet ettiklerini belirterek şunları anlattı:

– Dün akşam buraya geldiler ve burada oturmaya başladılar. Kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Biz de o sırada teknemizde oturuyorduk. Daha sonra bizden su istediler hatta lavaboyu kullanmak istediler, yardımcı olduk kullansınlar diye. Tabure de istediler onu da verdik. Göz aşinalığımız vardı, erkeği daha önce buralarda görüyorduk.

– Olayı görmedik, çünkü biz buradan ayrıldıktan sonra yaşanmış. Keşke burada olsaydık. Bir ses, bir çırpınış duymuş olsaydık, koşardık. Biz zaten dalgıcız, arkadaşlarımız zaten bu işe vakıf, çok rahat bir şekilde kurtarabilirdik. (DHA)

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