Füzeyle saldırıp 5 askeri şehit eden teröristler öldürüldü

Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit harekâtında 3’ü bölge sorumlusu, 2’si sözde özel güç hareketli tim yapılanmasında yer alan 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

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Hakkâri Çukurca karşısındaki Metina ile Zap'ın Avaşin-Basyan bölgelerinde 17 Nisan'da başlatılan Pençe Kilit herakatında öldürülen terörist sayısı 353'e çıktı. Son olarak Avaşin ve Metina bölgelerinde iki ayrı operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Teröristlerin Mehmetçiğin Zap Vadisi içinde konumlandığı üs bölgesine saldırı ve sızma hazırlığı içinde oldukları üzerlerinde ele geçen kroki ve örgütsel dokümanlarla tespit edildi.

Öldürülen 5 teröristin ‘Doğan Jirki’ kod adlı Vedat Engin, ‘Serbest’ kod adlı Beşir Akbaş, İran uyruklu ‘Rojda’ kod adlı Menşure Müdürzade, sözde birlik komutanı ve Zap alan sorumlusu ‘Güven’ kod adlı Cansel Dursun ile örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında suikast ve sabotaj sorumlusu ‘Velat’ kod adlı Rakip Kuşlu oldukları öğrenildi.

30 METRELİK TÜNEL İMHA EDİLDİ

Terörist Vedat Engin'in sözde Zap Eyaleti sorumlusu olduğu, Menşure Müdürzade'nin ise kadın yapılanması YJA-Star'ın Zap-Avaşin bölgesinde Mehmetçiğe karşı araziye el yapımı patlayıcı ve mayın döşenmesi talimatlarını verdiği bildirildi.

Terörist Beşir Akbaş'ın da Pençe Kilit Harekâtı’nın başından beri bölgedeki yüzlerce teröristin başında yer alıp çok sayıda silahlı baskın, saldırı ve pusu eylemlerinin talimatını verip planlamasını yaptığı kaydedildi. Teröristlerin, öldürüldüğü bölgeye yakın noktada arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında ise uzunluğu 30 metreyi bulan birbiriyle bağlantılı üç ayrı tünel tespit edilerek patlayıcılarla kullanılamaz hale getirildi.

TANK SAVAR FÜZESİYLE 5 ASKERİ ŞEHİT EDEN GRUP

Öldürülen 5 teröristin 24 Mayıs günü Pençe Kilit harekâtı bölgesinde tespit edilen ve içinde teröristlerin bulunduğu bir sığınağa müdahale ederken, farklı bir yönden ateşlenen güdümlü tank savar füzesiyle şehit edilen 5 askerimizin de katili oldukları belirlendi.

Teröristlerin üzerlerinde ele geçen örgütsel dokümanlar ve tuttukları günlüklerin incelenmesinde, öldürülen terörist grubun sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Uzman Çavuş Onur Doğan, Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay ve Hüseyin Cankaya'nın şehit olduğu hain saldırının failleri oldukları tespit edildi.

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