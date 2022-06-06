Gazete kupürüyle kabul edilen şehitlik

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 1967 yılında bir ihbara giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Çavuş Binali Kaygusuz’un 55 yıl sonra şehitliği gazete kupüründe yer alan haber üzerine kabul edildi.

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Erzurum’un Aşkale ilçesi Pirnakaban köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Çavuş Binali Kaygusuz Yozgat’ın Sarıkaya ilçe Jandarma Komutanlığında görev yaparken gelen bir ihbar üzerine olay yerine giderken geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Olay Yozgat ili Sarıkaya ilçesinde 1967 yılında görev yaparken meydana geliyor. Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma ekipleri mezarlıklar mevkiine geldikleri esnada karşı yönden gelen kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek jandarma ekiplerinin kullandığı araca çarpıyor. Olay yerinde 2 erle birlikte Sarıkaya ilçe Jandarma Karakol komutan vekili Jandarma Uzman Binali Kaygusuz ağır yaralanıyor. Hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybediyor.

Anne ve babası evlatlarının şehit sayılması için müracaat etse de gerekli işlemleri tamamlayamadan onlarda art arda hayatlarını kaybetti.

Şehidin yeğeni Ali Sağır, annesinin vasiyeti üzerine dayısının şehit kabul edilmesi için 2 yıl önce gerekli müracaatları yaptı. Yoğun ve zor geçen bir süreçte ellerine geçen trafik kazasının detaylı olarak anlatıldığı ve olay tarihinde basılı bir gazete kupürü ile dayısının görev esnasında geçirdikleri trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dayısı Binali Kaygusuz’un Şehit kabul edilmesi ile birlikte yine Ali Sağır’ın İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Erzurum Valiliği, Aşkale Kaymakamlığı müracaatları ile Aşkale, Pırnakaban köyündeki mezarı Şehitlik olarak yaptırıldı. Ali Sağır, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.