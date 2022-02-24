Gazeteci Güngör Arslan cinayeti ile ilgili iki kişi tutuklandı

İzmit’te yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Ö. ve Burhan P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta geçen cumartesi günü meydana gelen olayda Ramazan Ö., haber konusunda görüşme bahanesiyle ofisine gittiği Güngör Arslan'a tabancayla peş peşe ateş etti.

Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayeti soruşturan polis, gözaltı için ek süre aldı. Polis ekipleri, Ramazan Ö.’nün ifadesi doğrultusunda operasyonlar düzenlerken, gözaltılar devam etti. Bazı kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



İKİ TUTUKLAMA

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ramazan Ö. ve Burhan P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA