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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ulaşan hackerlerin e-devlet üzerinden bilgi sızdırdığını iddia eden gazeteci İbrahim Haskoloğlu, dün akşam Üsküdar’daki evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haskoloğlu, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından İbrahim Haskoloğlu, tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Haskoloğlu'nun ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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