Gazi Davası’nın Avukatı Kazmaz: 27. yılında hala faili meçhul olamaz, olmamalı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Gazi Davası’nın avukatlarından olan Remzi Kazmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Gazi Katliamı’nın 27. yılında hala faili meçhul bir dava olarak kaldığını belirterek, "Son kez sesleniyorum, hukuk ve adalet adına son kez sesleniyorum. Körlerin ve sağırların bile bildiği dilsizlerin bile anlattığı Gazi Katliamı tam 27 yıldır çözülemedi ve hala faili meçhul. Hanefi Avcı tanıklık için gelmedi ama bu konu ile ilgili bildiklerini de anlatmadı anlatamadı" diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Türkiye'de çevrecilerin avukatı olarak bilinen Remzi Kazmaz 27 yıl önce gerçekleşen Gazi Katliamı'nın avukatlığını yaptığını belirterek SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

“HUKUKİ OLARAK YAPILACAK BİR ŞEY KALMADI”

Kazmaz 27 yıldan bu yana Gazi Katliamı'nın peşini bırakmadığını belirterek

‘'Gereği Düşünüldü'' adlı bir kitap yazarak olayları, tanıkları, mahkeme sürecini, davanın Trabzon'a sürgününü, 10 yıla yakın süren bu dava ile ilgili yakınlarını kaybeden ailelerin her ay 2 bin 400 kilometre yolu gidiş dönüşlerini, yollarda yaşanan acı olayları, davanın AİHM'ye gönderilmesini, AİHM kararları ve siyasilerin bu dava ile ilgili yaklaşım ve söylemlerini kaleme alarak Gazi olaylarının gizli kalan yönlerini teker teker anlattım.

Ayrıca bu davaya gidiş gelişlerde mahkeme salonlarında protestolarda ailelerin her yıl mezarlıklardaki ağıtlarında bu kez kamerasıyla çekimler yaparak aynı adlı ‘'Gereği Düşünüldü'' belgesel filmini de çektim. Artık hukuki olarak bu dava ile ilgili yapılacak hiçbir şey kalmadı'' dedi.

ÖNÜMÜZE KALIN BİR DUVAR ÖRÜLDÜ

Av. Remzi Kazmaz, “25 yıldır bu davada söylenmesi gerekenleri mahkemelerde söyledik, yazılması gerekenleri dosyalarımızda biriktirdik. Hem ülkede hem de AİHM'de hak arama mücadelemizi sürdürdük ama önümüze kalın bir duvar örülmüştü.

Hukuki olarak bu duvarları aşamadık çünkü bu duvarlar siyasiler tarafından önümüze örülmüştür. Bu nedenle hukuki olarak son sözlerimizi söyledik.

“CÜBBEM DE FAİLİ MEÇHUL OLDU”

Artık söz sırası siyasilerde olduğu için 25 yıldır onurla taşıdığım cübbemi de TBMM Hakikatler Komisyonuna gönderdim. Ancak ne aileler adına yaptığımız müracaattan bir cevap alabildik ne de cübbem bana geri geldi. Cübbem de faili meçhul oldu.

Davamla o önümüze örülen o kalın duvar bir gün mutlaka yıkılacak ve karanlıkta kalan tüm kirli ilişkiler ortaya çıkacak, faili meçhuller aydınlatılacak. Ancak o duvardan hala bir tuğla dahi çekilemedi.

Gerek Gazi gerekse 2 Temmuz Sivas Madımak, Kanlı 1 Mayıs, Malatya, Çorum, Kahramanmaraş gibi olaylar hâlâ karanlıkta. Bakın bu davadaki o kalın duvardan bir tuğla çekmek için o dönemin Emniyet Müdür Yardımcısı olan ve olayların başından beri olay mahallinde bulunan Hanefi Avcı'yı defalarca tanıklık için mahkemeye çağırdık ancak gelmedi” diye konuştu.

HANEFİ AVCI İLE BİR TV PROGRAMI YAPMAK İSTERİM

Kazmaz açıklamasının sonunda ise, “Hanefi Avcı tanıklık için gelmedi ama bu konu ile ilgili bildiklerini de anlatmadı anlatamadı. Hâlbuki birçok kitap yazdı. Kendisini aydın demokrat olarak görüyorsa bu konuda onunla bir televizyon programında Gazi Olaylarını ve dava sürecini tartışmak isterim. Hem Hanefi Avcı artık zan altında kalmaz hem de kamuoyu vicdanında aklanır. Kara kutu olan Hanefi Avı gerçek görevini de yerine getirmiş olur” diyerek tamamladı.

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