Gaziantep ve çevresinde büyük kar esareti

Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı Gaziantep kent merkezi ile kenti Kahramanmaraş, çevre il ve ilçelere bağlayan yollarda ulaşımı felç etti. Çok sayıda kişi dün akşam saatlerinden beri ulaşımın kapandığı yollarda mahsur durumda. Jandarma bölgede yiyecek dağıtmaya başladı, Vali 2 bin kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Gaziantep ve çevresinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının yetersizliği sürücüleri isyan ettirdi. Vatandaşlar saatlerce evlerine gidemedi. Yollarda bekleyiş sabah saatlerinde de devam etti. Saatlerdir süren bekleyişin ardından ekipler yolda kalanlara yiyecek dağıtmaya başladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu’nda ulaşımın sağlanamadığını belirttiği yazılı açıklamasında, Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Şu an için 2 bin kişi kurtarıldı” dedi.

TUZLAMA ÇALIŞMALARINDAKİ EKSİKLİĞE TEPKİLER BÜYÜYOR

CHP Genel Başkan Danışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bölgede çekilmiş bir görüntüyü paylaştı ve yeterli önlem almayan yöneticileri eleştirdi. Özkan şu ifadeleri kullandı:

“Görüntüler Gaziantep Şahinbey’den. Hani şu AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin Okçular Vakfı için 60 milyon ödenek ayırdığı yer. AKP’li Gaziantep Büyükşehir de eksik kalır mı? Onlar da logoya 760 bin lira harcamıştı. Tuza para kalmadı haliyle. Vatandaşın hali ortada. Eserinizle övünün”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, sosyal medya hesabından temizlenmeyen yolda kalan araç kuyruğunu paylaşarak, “Kar yağışı için vatandaşları uyaran Büyükşehir Belediyesi neden tuz dökmez. Neden hazırlıklı olmaz? Çünkü, tembeller, umursamazlar” paylaşımı yaptı.

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