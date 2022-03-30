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Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te, polisin FETÖ/PDYye yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDYnin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda kaydı olan ve örgütün sözde sorumlularıyla irtibatı bulunan, ByLock kullandığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı. DHA 

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