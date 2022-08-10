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Gaziantep’te firari IŞİD hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.M. yakalandı.

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Gaziantep’te firari IŞİD hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan V.M.’nin kentte olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, firari hükümlü V.M.’yi operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen V.M., işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. (DHA)

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