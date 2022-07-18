Gaziantep’te orman yangını
Gaziantep'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.
Gaziantep Burç Ormanları’nın Gaziantep Üniversitesine yakın bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanların ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ekipler yönlendirildi. Yangının, rüzgar ve kentte 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle hızlı yayıldığı belirtildi.
VALİ GÜL: KONTROL ALTINA ALINDI
Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları’nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, “Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun” dedi. (DHA), (İHA)