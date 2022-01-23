Gaziantep’te uçak ve otobüs, Denizli’de uçak seferleri iptal edildi

Gaziantep’te dün akşam başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, tüm uçak ve otobüs seferleri durduruldu. TAG Otoyolu’nun Bahçe-Gaziantep arası yeniden ulaşıma kapandı. Denizli’de de olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece ve bu sabah yapılacak uçuşlar aksadı. Yolcular otobüslerle İzmir’e taşındı.

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Ahmet KAYA Selami AYDIN

Hafta başında yağan ve kent içi ulaşımı felce uğratan kar yağışı, bu kez belediyelerin erken önlem alması ve gece de kar temizleme çalışması yapması nedeniyle şehir merkezindeki ana arterlerin açık tutulası nedeniyle ulaşımda aksamalara neden olsa da, çok fazla etkilemedi.

Gaziantep kent merkezinde Pazar günü olması nedeniyle de trafiğe çok sayıda araç çıkmadı. Toplu taşıma araçları aksamalı olarak seferlerini yaparken, tramvaylar ise gecikmeli olarak seferlerini gerçekleştirdi. 54 yıl sonra ilk kez böyle bir kar yağışının yaşandığı Gaziantep'te hayat aksamalı olarak devam ediyor.

KAMU PERSONELİNE İZİN

Bu arada Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşullarının önümüzdeki hafta da devam edeceğini belirterek, kamuda çalışan hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu personelinin 24-28 Ocak tarihleri arasında izinli sayılacağını açıkladı.

UÇAK VE OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep'ten yapılan tüm uçuşlar iptal edildi. Otobüs seferleri de durduruldu. Yolcular, Gaziantep Otogarı'nda seferlerin açılmasını bekliyor. Kent merkezinde sadece ara sokaklarda etkili olan kar nedeniyle araçlar kar altında kaldı.

Hafta başındaki kar yağışında saatlerce kapalı kalan TAG Otoyolu, bu kez de Osmaniye Bahçe ile Gaziantep arasında ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü TAG Otoyolu'nun TIR trafiğine kapatıldığını, Bahçe-Nurdağı-Gaziantep Otoyolu'nun ise tamamen durdurulduğunu duyurdu. Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'nda ise TIR'ların geçişine izin verilmeyeceği bildirildi.

ÇARDAK HAVALİMANI’NDA UÇUŞLAR AKSADI

Denizli'de yoğun kar yağışı ve uygunsuz hava koşulları Çardtak Havaaalanı'nın uçuşlara kapanmasına neden oldu. İstanbul'a gitmek üzere dün gece havaalanına giden yolcular ise saatlerce hava koşullarının düzelmesini bekledi.

Yolculardan bir kısmının evlerine geri döndüğü öğrenilirken havayolu firması bekleyen yolcularını otobüslerle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na taşıdı.

Hava koşullarının düzelmemesi nedeniyle bu sabahki uçuşlar da ötelendi. Yolcular yine otobüslerle İzmir'e taşındı.

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